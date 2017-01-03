Хабаровчанин погиб во время запуска новогоднего фейерверка

Житель Хабаровского края погиб при запуске новогоднего фейерверка, сообщает региональный СК.

Трагедия произошла ночью 1 января в селе Георгиевка. Местные жители решили зажечь фейерверк, рассчитанный на 10 выстрелов.

По предварительным данным, один выстрел не произошел, и 29-летний мужчина направил изделие на себя, чтобы выяснить причину. В результате оставшийся заряд смертельно ранил его в глаз.

При этом, как отмечает СК, инструкция требовала закрепить изделие вертикально и отойти в момент запуска как минимум на семь метров.

В настоящее время ведется проверка для установления всех причин и обстоятельств ЧП.