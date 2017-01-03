Погибшая в стамбульском теракте россиянка уехала за границу, чтобы начать новую жизнь

Погибшая в Стамбуле россиянка отправилась за границу, чтобы ознаменовать новый этап в своей жизни. 28-летняя Нурана Гасанова впервые в жизни уехала за рубеж и выбрала для заграничной поездки Турцию.

Теракт произошел 1 января в одном из ночных клубов Стамбула. Экстремист открыл огонь из автомата, в результате чего погибли 39 человек, 16 из которых были иностранцами. Сообщалось, что во время нападения пострадали 69 человек.