В США на Apple подали в суд из-за ДТП, в котором погиб ребенок

Семейная пара из американского штата Техас подала в суд на Apple , утверждая, что одно из мобильных приложений корпорации послужило причиной ДТП, в котором погиб их ребенок. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Трагедия произошла в 2014 году, когда на одном из шоссе рядом с Далласом (штат Техас) в автомобиль, в котором находились Джеймс и Бетани Модисетт, а также их две дочери, сзади врезалась машина, управляемая 20-летним Гарреттом Уилхелмом. В результате столкновения трое членов семьи получили серьезные ранения, а пятилетняя Мория погибла. Как впоследствии выяснила полиция, Уилхелм в момент ДТП пользовался приложением для видеосвязи FaceTime, установленным на его смартфоне iPhone.

Как сообщает телекомпания, Модисетты подали иск в суд в штате Калифорния, требуя от компании денежную компенсацию, размер которой не указывается. Пара обвиняет Apple в том, что корпорация не заботится о безопасности своих пользователей и окружающих, так как не блокирует использование приложения FaceTime водителями при езде на высокой скорости.

В иске также отмечается, что у Apple имеется такая возможность, так как ранее корпорация запатентовала разработку, позволяющую мобильным устройствам ограничивать запуск приложений, которые могут отвлечь водителя при движении.

Истцы также ставят в вину Apple то, что компания никак не предупреждает своих пользователей, что ее приложения "могут быть опасны, если используются не должным образом", отмечает телеканал.

После ДТП Уилхелму предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и выпустили под залог. Слушания по его делу начнутся в феврале 2017 года. Дата рассмотрения иска, предъявленного семейной парой против Apple, пока не назначена.