Российского горнолыжника нашли без сознания в Словакии

В одном из ущелий гор Низкие Татры в Словакии найден гражданин России, находившийся в тот момент без сознания. Горнолыжник был экстренно госпитализирован в местную больницу

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, россиянина обнаружили неподалеку от известного горнолыжного курорта «Хопок юг». Первую помощь пострадавшему оказали на месте.

В результате спортсмен пришел в себя, однако был дезориентирован. В какой-то момент состояние мужчины начало вновь ухудшаться, в результате было принято решение доставить его в больницу вертолетом.

По предварительным данным, россиянин получил травму во время спуска.