Американец выжил в стамбульском теракте благодаря мобильному телефону

Мобильный телефон спас жизнь гражданину США Джейку Рааку, раненному во время атаки на ночной клуб в Стамбуле. Об этом брат пострадавшего Майкл рассказал телеканалу NBC10.

По его словам, выпущенная террористом пуля попала в бедро и могла задеть важные артерии. К счастью, она рикошетом отскочила от мобильного телефона и застряла в колене.

Сам Джейк Раак считает, что выжил благодаря тому, что лежал на полу и сумел притвориться мертвым.

"Когда он (террорист – ред.) выстрелил в меня, я не двигался. Я просто позволил ему стрелять в меня Нужно оставаться как можно более спокойным", — рассказал он.