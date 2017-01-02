СК проверяет информацию о травмировании жителей Свердловской области при катании с горки

Следственные органы в городе Серове Свердловской области проверяют информацию о получении несколькими местными жителями различных травм при катании на ледяной горке. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

«Согласно публикации федерального СМИ, в городе Серове одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности, и это привело к тому, что во время спуска с ледяной горки как минимум пять человек получили переломы, ушибы и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям предстоит выяснить, действительно ли посетители получили травмы при катании с горки, соблюдались ли при её строительстве необходимые нормы, какова степень тяжести вреда здоровью пострадавших. Кроме того, будут опрашиваться лица, ответственные за возведение горки.