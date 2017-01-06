В Венесуэлы обнаружили 13 человек, выживших при крушении вертолета

Не менее 13 человек выжили на борту военного вертолета, пропавшего на юге Венесуэлы 30 декабря, сообщили агентству Sputnik родственники пассажиров и членов экипажа.

Ранее сообщалось, что при крушении принадлежавшего венесуэльским военным вертолета Ми-17 погибли 16 человек, в том числе 11 военнослужащих. Власти страны не подтверждали информацию о погибших.

"Они (власти) нам позвонили, чтобы сказать, что они обнаружены, что они живы. Медики обследуют их в городе Ла-Эсмеральда (штат Амасонас)", — заявили собеседники агентства.