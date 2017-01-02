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Стало известно имя погибшей россиянки при теракте в ночном клубе Стамбула
В результате вооружённого нападения на ночной клуб в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова.
Об этом говорится в Twitter посольства России в Турции.
«В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким», — отмечается в сообщении.
В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) 2 января 2017 г.
Ранее поступили сведения, что в результате вооружённого нападения на ночной клуб Стамбула погибли граждане 13 стран. К настоящему времени идентифицированы 38 жертв теракта, ещё один человек остаётся неопознанным.
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