В Сети публикуют фото россиянки, погибшей в теракте в Стамбуле

В социальных сетях публикуют фотографии россиянки, которая погибла при террористическом акте в ночном клубе Стамбула. На данный момент нет официального подтверждения, что на фотографиях запечатлена жертва теракта.

Ранее посольство Российской Федерации в Турции на своей странице в микроблоге Twitter выразило соболезнования родным и близким гражданки РФ, которая стала жертвой террориста. По данным российских дипломатов, погибшую зовут Нурана Гасанова.

В ночь на 1 января вооруженный автоматом Калашникова радикальный исламист ворвался в один из ночных клубов Стамбула и открыл огонь по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Сообщалось, что во время нападения пострадали 69 человек.