В Подмосковье электричка сбила трех человек
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Газета.Ru

В Подмосковье электричка сбила трех человек

Семья попала под электричку в Подмосковье
Фото:
В Раменском районе Московской области электропоезд сбил мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути, передает ТАСС.
Как сообщили в МВД, от полученных травм мужчина погиб на месте.
Уточняется, что инцидент произошел на станции 47-й км, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.
Женщина и ребенок были госпитализированы.
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