В Подмосковье электричка сбила трех человек

В Раменском районе Московской области электропоезд сбил мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути, передает ТАСС.

Как сообщили в МВД, от полученных травм мужчина погиб на месте.

Уточняется, что инцидент произошел на станции 47-й км, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.

Женщина и ребенок были госпитализированы.