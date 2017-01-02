МВД Казахстана озвучило версию причины обрушения жилого дома

Обрушение части пятиэтажного жилого дома в Карагандинской области Казахстана, в результате которого погибли девять человек, могло произойти из-за взрыва отопительного котла в подвале, сообщили РИА Новости по телефону горячей линии, открытой МВД в связи с чрезвычайной ситуацией.

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области вечером в воскресенье. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей.

"По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла. Он находился в подвале дома", — сказала оператор горячей линии.

Она добавила, что в больницу доставлены два человека, пострадавшие при обрушении – взрослый мужчина и девочка.