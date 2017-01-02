В Казахстане обрушился многоэтажный дом, два человека погибли

Часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области. Как сообщил корреспондент ТАСС официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Руслан Иманкулов, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января. "На место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.

По словам официального представителя ведомства, на данный момент из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое детей. "Обнаружены двое погибших", - отметил он, уточнив, что в настоящее время продолжаются работы по разбору завалов и поиску пострадавших.

На месте ЧП работают порядка 70 человек и 16 единиц техники. Организованы подвижные пункты обогрева как для граждан, так и для личного состава ДЧС. Причина происшествия устанавливается.