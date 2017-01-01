Известный журналист убит в Ингушетии

Пресс-секретарь администрации Сунженского района Ингушетии Амир Кокурхоев скончался в больнице. На известного в Ингушетии журналиста напал мужчина, проживающий по соседству.

По предварительным данным, убийство произошло после ссоры, возникшей на бытовой почве, сообщает «Интерфакс». С ножевым ранением Кокурхоева доставили в реанимацию, где он скончался.

Следственная группа продолжает работу на месте происшествия, проводится расследование.