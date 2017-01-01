СМИ: выживший при двойном теракте в Бешикташе погиб в ночном клубе в Стамбуле

Одним из погибших в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле оказался Фатих Сакмак, которому удалось избежать гибели во время двойного теракта рядом со стадионом «Водафон Арена» в одном из центральных районов города Бешикташ.

Об этом сообщает Haberturk.