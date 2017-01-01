СМИ: выживший при двойном теракте в Бешикташе погиб в ночном клубе в Стамбуле
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СМИ: выживший при двойном теракте в Бешикташе погиб в ночном клубе в Стамбуле

Выживший при двойном теракте в Бешикташе погиб в ночном клубе в Стамбуле
Фото:
Одним из погибших в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле оказался Фатих Сакмак, которому удалось избежать гибели во время двойного теракта рядом со стадионом «Водафон Арена» в одном из центральных районов города Бешикташ.
Об этом сообщает Haberturk.
Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в настоящее время установлены личности 21 погибшего при нападении на ночной клуб района Ортакёй в Стамбуле.
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Сулейман Сойлу
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