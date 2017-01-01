Напавшего на ночной клуб в Стамбуле удалось ликвидировать

Злоумышленник, напавший на людей в ночном клубе Стамбула, был ликвидирован местной полицией. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Guardian.

Трагедия произошла в ночь на 1 января, в момент празднования Нового года в ночном клубе Reina. Очевидцы рассказывали, что неизвестные в костюмах Санта-Клаусов открыли в развлекательном заведении огонь из автоматов Калашникова.

Позже губернатор Стамбула Васип Шахин рассказал, что по уточненный информации террорист действовал в одиночку. Из-за нападения в клубе погибли 35 человек и еще около 40 были ранены. На момент нападения в увеселительном заведении находилось порядка 700-800 человек.

К утру 1 января полиции удалось ликвидировать злоумышленника. В связи с чудовищным терактом в Стамбуле сожаление выразили уже несколько стран.