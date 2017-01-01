Полиция в Канаде арестовала пьяного пилота перед полетом

Полиция Калгари в Канаде арестовала пилота, который заснул прямо перед вылетом самолета. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на National Post.

Так, в издании отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, уровень алкоголя в крови задержанного был увеличен в три раза.

То, что с мужчиной не все в порядке заметили остальные члены экипажа. Всего на борту судна Sunwing Airlines из Канады в Мексику должны были лететь 99 пассажиров и 6 членов экипажа.

В итоге самолет вылете в пункт назначения с другим пилотом.

В свою очередь представители авиакомпании принесли свои извинения, и сообщили, что очень сожалеют из-за случившегося.