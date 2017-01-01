Генконсульство выясняет были ли россияне в клубе Reina

Российские дипломаты выясняют, могут ли быть россияне в числе пострадавших при теракте в Стамбуле, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство.

Сегодня ночью неизвестные (один или несколько человек, точной информации пока нет) ворвались в клуб Reina и устроили беспорядочную стрельбу из автоматического оружия. На данный момент известно о 35 погибших и 40 пострадавших. Клуб оцеплен спецслужбами.

«Мы пытаемся связаться с компетентными органами и выяснить всю необходимую информацию, могут ли в числе пострадавших быть россияне. Выясняем все обстоятельства», — сообщил собеседник агентства.

В момент теракта, который произошел во время новогодней вечеринки, в заведении могли находиться до 800 человек. Reina, расположенный на берегу Босфора — один из наиболее популярных клубов Стамбула. В том числе его часто посещают иностранцы.