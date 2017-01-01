Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Момент нападения на ночной клуб в Стамбуле попал на видео
Фото: © IHA via AP
В интернете опубликованы кадры нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Запись разместил пользователь Twitter Actu17.
🇹🇷 #Istanbul Photo de l'assaillant présumé, extrait d'images de vidéo surveillance. L'individu change de veste. (médias locaux) #Reina pic.twitter.com/ZpAZH1it5S— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
На видео запечатлен мужчина, который еще при подходе к дверям ночного заведения открывает огонь по прохожим. После этого один человек падает на дорогу. В поисках спасения люди убегают в клуб. Но в итоге туда устремляется и террорист.
На другом видео нападавший запечатлен в самом здании. С оружием в руках он озирается по сторонам, после чего скрывается в одном из помещений клуба.
🇹🇷 #Istanbul Images caméra de surveillance au moment où l'assaillant entre dans la boite de nuit #Reina, en ouvrant le feu. (@mevlutyuksel) pic.twitter.com/9wivFEtIXl— Actu17 (@Actu17) 1 января 2017 г.
Мэр Стамбула назвал случившееся терактом. В результате нападения погибли 35 человек, еще 40 получили ранения.
Оставить комментарий