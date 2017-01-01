СМИ: владелец клуба заявил, что разведка США предупреждала о теракте

Владелец стамбульского клуба Reina, где произошла стрельба, заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении, сообщает газета Hurriyet.

"Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это", — сказал газете владелец клуба Мехмет Коджарслан.

По данным газеты, нападавший стрелял из автомата Калашникова.