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СМИ: владелец клуба заявил, что разведка США предупреждала о теракте
Фото: © AP Photo/ STR
Владелец стамбульского клуба Reina, где произошла стрельба, заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении, сообщает газета Hurriyet.
"Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это", — сказал газете владелец клуба Мехмет Коджарслан.
По данным газеты, нападавший стрелял из автомата Калашникова.
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