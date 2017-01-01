Обама распорядился оказать Турции помощь после теракта в Стамбуле

По его словам, Обама был немедленно проинформирован о произошедшей трагедии. "Президент выразил соболезнования в связи с гибелью ни в чем неповинных людей, отдал распоряжение своим помощникам предложить властям Турции соответствующую помощь, а также потребовал, чтобы его информировали по мере необходимости", - говорится в заявлении Шульца.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Нед Прайс в отдельном заявлении подчеркнул, что США осуждают "ужасающий террористический акт" в Стамбуле. "Мы подтверждаем поддержку Соединенными Штатами нашего союзника по НАТО Турции в общем стремлении противостоять всем формам терроризма и победить их", - отметил он.

Марк Тонер. Госдепартамент США также распространил заявление, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, отметив, что Вашингтон "находится в тесном контакте с турецкими властями, проводящими расследование" теракта. "Эта атака лишь усиливает нашу серьезную решимость работать с правительством Турции в области противодействия терроризму", - отметил представитель внешнеполитического ведомства

Ранее сообщалось, что неизвестные преступники атаковали ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Мэр города Васип Шахин заявил, что погибли по меньшей мере 35 человек, более 40 получили ранения. По данным СМИ, в увеселительном заведении в момент трагедии находились от 700 до 800 посетителей.