Полиция оцепила атакованный клуб в Стамбуле, ведется патрулирование с моря

После атаки террориста в костюме Санта-Клауса на ночной клуб в Стамбуле полиция оцепила здание, ведется патрулирование со стороны моря, пишет газета Hurriyet.

Ночной клуб Reina расположен на европейской стороне Стамбула, на берегу пролива Босфор — в него посетители прыгали, в панике спасаясь от нападавшего.

Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение вооруженного мужчины на клуб терактом. В результате атаки погибли не менее 35 человек, порядка 40 получили ранения. Ранее сообщалось, что преступник все еще в здании клуба.

На данный момент у газеты Hurriyet нет сведений о том, находятся ли все еще внутри клуба террористы.