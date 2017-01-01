Консульство в Стамбуле: граждан России в клубе, где произошел теракт, не было

По предварительной информации, в ночном клубе в Стамбуле, где произошло вооруженное нападение, не было российских граждан. Об этом сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

"По предварительной информации, российских граждан там не было. Сейчас ждём официальную информацию из правоохранительных органов Турции", — заявил РИА Новости дежурный дипломат.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. По данным местных СМИ, люди в костюмах Санта-Клаусов открыли там стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин уточнил, что атаку совершил террорист-одиночка. По его информации, в результате нападения погибли 35 человек и около 40 были ранены.