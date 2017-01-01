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Губернатор Стамбула заявил о 35 погибших при атаке на ночной клуб
При вооруженном нападении на ночной клуб в Стамбуле погибли по меньшей мере 35 человек, еще 40 получили ранения. Такие данные привел мэр города Васип Шахин, передает РИА Новости.
По его словам, нападение являлось террористической атакой, а злоумышленник действовал в одиночку. «Это террористическое нападение», — заявил Шахин.
«Как минимум 35 наших граждан погибли», — сказал мэр.
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