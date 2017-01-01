Канадская полиция арестовала заснувшего перед вылетом пилота
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Канадская полиция арестовала заснувшего перед вылетом пилота

Канадская полиция арестовала заснувшего перед вылетом пилота
Фото:
Полиция Канады арестовала пилота, который уснул перед вылетом самолёта.
Об этом сообщает National Post.
Издание отмечает, что пилот находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вошёл в кабину самолёта Sunwing Airlines, который должен был вылететь в Мексику, но вскоре уснул. Странное состояние пилота заметили члены экипажа.
Уровень алкоголя в крови капитана был превышен в три раза.
В результате самолёт вылетел с другим пилотом.
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