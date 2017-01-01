Канадская полиция арестовала заснувшего перед вылетом пилота

Полиция Канады арестовала пилота, который уснул перед вылетом самолёта.

Об этом сообщает National Post.

Издание отмечает, что пилот находился в состоянии алкогольного опьянения. Он вошёл в кабину самолёта Sunwing Airlines, который должен был вылететь в Мексику, но вскоре уснул. Странное состояние пилота заметили члены экипажа.

Уровень алкоголя в крови капитана был превышен в три раза.

В результате самолёт вылетел с другим пилотом.