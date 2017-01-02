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Reuters: в Дании задержана дочь подруги президента Южной Кореи
Фото: © EPA/JUNG UI-CHEL
Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, за импичмент которой 9 декабря проголосовал парламент. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, власти Южной Кореи подозревают дочь Чхве Сун Силь в участии в событиях, которые привели к скандалу, повлекшему временную отставку Пак Кын Хе.
9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, которая затем была временно отстранена от должности. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения главы государства от власти будет завершен после утверждения результатов голосования конституционным судом. По закону на этот процесс отводится до шести месяцев.
Пак Кын Хе обвиняют в покровительстве ее близкой подруге Чхве Сун Силь, оказавшейся в центре громкого коррупционного скандала. 20 ноября прокуратура Республики Корея огласила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь, а также двух бывших сотрудников президентской администрации.
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