Reuters: в Дании задержана дочь подруги президента Южной Кореи

Полиция Дании задержала дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, за импичмент которой 9 декабря проголосовал парламент. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, власти Южной Кореи подозревают дочь Чхве Сун Силь в участии в событиях, которые привели к скандалу, повлекшему временную отставку Пак Кын Хе.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, которая затем была временно отстранена от должности. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хван Гё Ан. Окончательно процесс отстранения главы государства от власти будет завершен после утверждения результатов голосования конституционным судом. По закону на этот процесс отводится до шести месяцев.