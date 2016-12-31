В Сочи без водоснабжения остались 4,5 тысячи человек

В результате аварии в Сочи без водоснабжения остались около 4,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение об аварии на участке водовода поступила от оперативного дежурного ЕДДС Сочи в субботу в 10.30.

"Временно без водоснабжения остаются: частично 9 улиц Хостинского района города Сочи (улица Сухумское шоссе, улица Краснополянская, улица Красных партизан, улица Адлерская, улица Кипарисовая, улица Шоссейная, улица Речей видный, улица Туренко, улица Малоахунский проезд) с населением 4500 человек и 1 СЗО — МБУЗ ГБ №3", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в больнице имеется запас воды, в случае необходимости подвоз воды будет организован автоцистернами "Сочиводоканал".

На место выехала аварийно-восстановительная бригада "Сочиводоканал" в составе 6 человек и 2 единиц техники. Как добавили в ведомстве, ориентировочное время завершения работ около 17.00 мск.