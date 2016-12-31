Останки жертв крушения лайнера компании Egypt Air переданы родственникам
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ТАСС

Останки жертв крушения лайнера компании Egypt Air переданы родственникам

Останки жертв крушения лайнера компании Egypt Air переданы родственникам
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Процесс передачи останков погибших при крушении в мае над Средиземным морем самолета египетской авиакомпании Egypt Air начался в субботу в столице Египта. Об этом говорится в специальном заявлении Министерства гражданской авиации страны, поступившем в отделение ТАСС в Каире.
Отмечается, что в этот день родным будут переданы останки египетских граждан, ставших жертвами крушения лайнера. Как подтвердили в министерстве, "останки граждан других государств, летевших тем же рейсом, будут переданы их родственникам в воскресенье".
Процесс передачи останков, который начался по прямому распоряжению Генерального прокурора Египта, проходит под контролем сотрудников министерства и руководства авиакомпании Egypt Air. Ранее сообщалось, что тела египтян будут переданы напрямую их родным, а передачу останков иностранных пассажиров будут координировать вместе с посольствами государств, гражданами которых они являлись.
Следовавший из Парижа в Каир самолет компании Egypt Air с 66 пассажирами и членами экипажа на борту исчез с экранов радаров 19 мая примерно за 35 минут до предполагаемой посадки в каирском международном аэропорту, едва войдя в воздушное пространство Египта. Позднее небольшие обломки самолета, некоторые личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в Средиземном море в районе греческого острова Карпатос. В авиакатастрофе погибли граждане и подданные 12 стран - 15 французов, 30 египтян, британец, бельгиец, двое иракцев, кувейтянин, саудовец, суданец, чадец, португалец, алжирец, канадец.
Поисковые работы с участием Египта, Франции и Греции продолжались почти месяц. Местоположение основных фрагментов лайнера было установлено 15 июня, вскоре после этого были найдены и подняты на поверхность два черных ящика. Модули памяти бортовых самописцев были отправлены на восстановление во Францию, затем регистраторы возвращены в Каир для расшифровки.
15 декабря следственная комиссия объявила об обнаружении на останках жертв следов взрывчатых веществ. В тот же день Франция в очередной раз потребовала от Каира передать ей останки тел 15 французских граждан, погибших в катастрофе.
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EgyptAir
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