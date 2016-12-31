Поезд раздавил такси с пассажирами в Приамурье

Жуткое случилась накануне вечером в Приамурье. Такси заехало под поезд на железнодорожной станции в районе поселка Моховая Падь. Об этом сообщает «Амурская правда»

Как отмечает издание, тепловоз въехал в бок легковушки. Но машинист успел среагировать и затормозил. Именно поэтому состав не протащил автомобиль по железнодорожным путям.

Как сообщили очевидцы ЧП, водитель такси не пострадал. Незначительные травмы получил пассажир, который находился на заднем сиденье. При этом свидетели аварии сами пришли на помощь пострадавшему и вытащили его из машины.