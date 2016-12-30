В Крыму более 27 тыс. человек остались без электричества

30 декабря с 11:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ «Крымэнерго», сообщает Минэнерго. Мощность отключенных потребителей составляет 15,48 МВт.

«Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей — 15,48 МВт», — отмечается в сообщении министерства.

Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым осуществляет координацию аварийно-восстановительных работ. Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ, заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.