В центре Праги произошел взрыв

В центре Праги прогремел взрыв, в результате которого пострадала 16-летняя девушка. Инцидент произошел на Карловой площади чешской столицы в одном из телефонных автоматов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Вскоре после 17:00 по среднеевропейскому времени (19:00 мск) дежурный оперативной (полицейской - прим. Рамблер/новости) службы принял по телефону сигнал о ранении 16-летней девушки, находившейся в кабине общественного телефонного автомата на Карловой площади», - заявила пресс-секретарь полиции Праги Андрея Зоулова.

Как отметила представитель ведомства, взорвался «пока не установленный предмет». На месте происшествия работает группа следователей, они пытаются установить все обстоятельства случившегося. В публикации также отмечается, что девушка получила немногочисленные ранения и ее жизни ничто не угрожает.