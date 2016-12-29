143-килограммовая штанга убила американского спортсмена

В США тяжелоатлет погиб из-за падения на шею штанги весом около 143 килограммов. Инцидент произошел в городе Анкени штата Айова. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Associated Press

Как говорится в публикации, спортсмен выполнял жим лежа в момент, когда штанга выскользнула у него из рук. Пострадавшего врачи скорой помощи доставили в больницу, где была лишь констатирована смерть атлета. Спортсмену было 22 года.