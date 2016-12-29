Москвичка умерла после укола лидокаина на дому

Уголовное дело по факту смерти пациентки в Москве от укола лидокаина возбудил Следственный комитет России . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство городских новостей «Москва»

«По версии следствия, утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медпомощью в одну из коммерческих организаций, не имеющую лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи. Сотрудник, прибыв на вызов в квартиру дома по ул. Кулакова в Москве, произвел женщине инъекцию препарата «Лидокаин». Впоследствии потерпевшей стало плохо. Несмотря на оказанную помощь, через непродолжительное время она скончалась на месте», - заявил старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлий Иванов

Как говорится в публикации, дело возбуждено по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности». Сердечный депрессант лидокаин используют в качестве антиаритмического средства.