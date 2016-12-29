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К крушению Ту-154 привела нештатная работа техники
Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил, что на данный момент очевидна нештатная работа техники самолета Ту-154. Экспертам предстоит выяснить, чем это было вызвано, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
По словам Соколова, первые выводы экспертов о причинах катастрофы будут озвучены в январе, а окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что эксперты при осмотре обломков Ту-154 обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя. Кроме того, после предварительного изучения обнаруженного в море правого крыла Ту-154 специалисты установили, что закрылок на одном крыле был выпущен, однако пока непонятно, какую команду он тогда исполнял — на взлет или снижение.
Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета были военнослужащие, чиновники, артисты ансамбля Александрова, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты трех телеканалов.
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