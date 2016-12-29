К крушению Ту-154 привела нештатная работа техники

По словам Соколова, первые выводы экспертов о причинах катастрофы будут озвучены в январе, а окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев Ту-154.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что эксперты при осмотре обломков Ту-154 обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя. Кроме того, после предварительного изучения обнаруженного в море правого крыла Ту-154 специалисты установили, что закрылок на одном крыле был выпущен, однако пока непонятно, какую команду он тогда исполнял — на взлет или снижение.