Ту-154 разрушился от удара о поверхность воды

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что самолет Ту-154 развалился при ударе о поверхность воды, передают Рамблер/новости со ссылкой на Интерфакс

По словам Соколова, это осложнило поисковую операцию.

Соколов заявил, что с 25 декабря было обеспечено взаимодействие всех поисково-спасательных служб по линии всех министерств. Он уточнил, что общая численность поисково-спасательной группировки составила 3,5 тысячи человек. С начала операции было обследовано более 130 км кв надводной поверхности и чуть менее 70 км кв подводной.

Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.

Правительственная комиссия по оказанию помощи пострадавшим и семьям жертв крушения Ту-154 в четверг, 29 декабря, подводит итоги своей работы.