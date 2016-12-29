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Ту-154 разрушился от удара о поверхность воды
Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что самолет Ту-154 развалился при ударе о поверхность воды, передают Рамблер/новости со ссылкой на Интерфакс.
По словам Соколова, это осложнило поисковую операцию.
Соколов заявил, что с 25 декабря было обеспечено взаимодействие всех поисково-спасательных служб по линии всех министерств. Он уточнил, что общая численность поисково-спасательной группировки составила 3,5 тысячи человек. С начала операции было обследовано более 130 км кв надводной поверхности и чуть менее 70 км кв подводной.
Окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев.
Правительственная комиссия по оказанию помощи пострадавшим и семьям жертв крушения Ту-154 в четверг, 29 декабря, подводит итоги своей работы.
Катастрофа лайнера, принадлежащего Минобороны, произошла 25 декабря, в результате погибли 92 человека. На борту находились военнослужащие, журналисты и сотрудники "Первого канала", "Звезды", НТВ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова.
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