Суд отпустил барда Новикова из-под домашнего ареста

Свердловский областной суд 29 декабря отменил домашний арест обвиняемого в мошенничестве барда Александра Новикова . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

В пресс-службе отметили, что в отношении Новикова теперь действует обязательство о явке.

Сегодня суд также рассмотрит жалобу на арест второго фигуранта дела - экс-замминистра инвестиций и развития Свердловской области Михаила Шилиманова

Ранее сообщалось, что Новиков не пришел на допрос по делу об обманутых пайщиках «Бухты Квинс». По факту хищения средств пайщиков коттеджного поселка было возбуждено дело по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Обвиняемыми по этому делу проходят Новиков и Шилиманов. Сообщалось, что они вместе занимались строительством «Бухты Квинс» и, по мнению пайщиков, похитили их деньги. При этом сам Новиков утверждает, что он «такой же пайщик, как все остальные, только внес в этот проект в два раза больше». В 2011 году 65 человек вложили в строительство поселка около 150 миллионов рублей, после чего стройка была заморожена на неопределенный срок.