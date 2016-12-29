Третий черный ящик Ту-154 разрушен

Третий черный ящик Ту-154 сильно деформирован, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС . Спасатели нашли пленку самописца.

Источник агентства уточнил, что, хотя пленка бортового самописца деформирована, она подлежит частичной расшифровке.

Два других черных ящика отправлены на расшифровку в Москву.

Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ , потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо военнослужащих и чиновников, были артисты ансамбля Александрова, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты трех телеканалов.

Обломки лайнера нашли на дне моря в 1,7 километра от берега. Членам поисковой группы пока удалось поднять на поверхность 19 тел погибших. Среди основных версий катастрофы рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотов и техническая неисправность самолета.