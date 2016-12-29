Основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены

Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где разбился самолет Минобороны Ту-154, завершены, та как со дна подняли все фрагменты воздушного судна, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена», - сказал источника агентства в штабе поисковой операции.

В настоящее время группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также в мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

По данным РИА Новости , все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154 уже доставили на специальную площадку в Сочи, где будет «выкладываться» разбившийся самолет.

Отмечается, что за все время поисковых работ спасателям удалось достать 19 тел погибших, 17 из них доставили в Москву для опознания.

Ту-154, который направлялся в Сирию, разбился утром 25 декабря через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека.