Под Волгоградом мужчина спрыгнул с плотины ГЭС в Волгу

В Волгоградской области мужчина спрыгнул с плотины в Волгу. Спасатели ищут тело. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Упал на лед. Спасатели занимаются поисками тела. Но кто находился в тот момент за рулем и спрыгнул, сейчас выясняют», — заявил представитель МВД региона.

Как говорится в публикации, мужчина приехал к ГЭС на внедорожнике. Также собеседник агентства отметил, что оставшийся на плотине автомобиль зарегистрирован на жителя Волгограда 1978 года рождения.