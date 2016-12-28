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Под Волгоградом мужчина спрыгнул с плотины ГЭС в Волгу
В Волгоградской области мужчина спрыгнул с плотины в Волгу. Спасатели ищут тело. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Упал на лед. Спасатели занимаются поисками тела. Но кто находился в тот момент за рулем и спрыгнул, сейчас выясняют», — заявил представитель МВД региона.
Как говорится в публикации, мужчина приехал к ГЭС на внедорожнике. Также собеседник агентства отметил, что оставшийся на плотине автомобиль зарегистрирован на жителя Волгограда 1978 года рождения.
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