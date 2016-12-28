Под Волгоградом мужчина погиб, спрыгнув с плотины ГЭС в Волгу

Мужчина приехал на внедорожнике к плотине ГЭС в Волгоградской области и спрыгнул с моста в Волгу; спасатели ищут тело, сообщил РИА Новости представитель МВД региона.

Он отметил, что, по словам очевидцев, примерно около 11:30 в среду мужчина приехал к ГЭС на внедорожнике, остановился на проезжей части, вышел из машины и спрыгнул с моста плотины ГЭС через реку Волга.

"Упал на лед. Спасатели занимаются поисками тела. Но кто находился в тот момент за рулем и спрыгнул, сейчас выясняют", — рассказал представитель ведомства.

Он добавил, что мужчина не выжил.

По словам собеседника агентства, машина зарегистрирована на жителя Волгограда 1978 года рождения.