Водолаз: пассажиров Ту-154 «буквально разорвало на части»

На месте крушения российского самолета Ту-154 в Черном море водолазы не могут обнаружить целых тел, а лишь фрагменты. Такое заявление сделал глава поисково-спасательного подразделения южного регионального отряда МЧС Вячеслав Иващенко. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Комсомольская правда»

Как заявил Иващенко, жертв крушения «буквально разорвало на части». Эксперт отметил, что «так бывает при сильном ударе об воду». В публикации также говорится, что многие тела находят без одежды. Кроме того, водолазы опровергают появившуюся ранее в СМИ информации о том, что тела пассажиров якобы находят в спасательных жилетах.