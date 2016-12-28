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Водолаз: пассажиров Ту-154 "буквально разорвало на части"
На месте крушения российского самолета Ту-154 в Черном море водолазы не могут обнаружить целых тел, а лишь фрагменты. Такое заявление сделал глава поисково-спасательного подразделения южного регионального отряда МЧС Вячеслав Иващенко. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Комсомольская правда».
Как заявил Иващенко, жертв крушения «буквально разорвало на части». Эксперт отметил, что «так бывает при сильном ударе об воду». В публикации также говорится, что многие тела находят без одежды. Кроме того, водолазы опровергают появившуюся ранее в СМИ информации о том, что тела пассажиров якобы находят в спасательных жилетах.
25 декабря самолет Ту-154 министерства обороны России потерпел крушение неподалеку от Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники телеканалов НТВ, «Звезда», Первого. Также в самолете летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз. Всего на борту находились 92 человека. Всего они погибли. По предварительным версиям ФСБ, причиной крушения могло стать попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топливо или ошибка пилота. Участники поисково-спасательной операции обнаружили все три черных ящика Ту-154. Также удалось расшифровать последние слова экипажа перед тем, как самолет рухнул в море. Как говорилось в сообщениях СМИ, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».
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