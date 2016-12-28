Репертуар хора расширяется: Charlie Hebdo поглумился над жертвами крушения Ту-154

Карикатуристы Charlie Hebdo вновь издеваются над памятью погибших людей. Журнал опубликовал карикатуру на последние секунды жизни пассажиров лайнера.

На рисунке изображен, падающий самолет, в салоне которого, по всей видимости, либо худрук ансамбля имени Александрова, либо один из его артистов, поет. При этом, на фоне этого рисунка зияет надпись "Репертуар хоров армии расширяется".

Напомним, 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря близ Сочи. На его борту находись 92-человека, в том числе артисты и художественный руководитель ансамбля имени Александрова, которые летели на авиабазу Хмеймим в Сирию, чтобы поздравить с новый годом группу российских ВКС.

Выжить при крушении не удалось никому. В настоящий момент спасатели проводят поисковые операции в районе крушения самолета. По последним данным, на обнаружены 18 тел жертв крушения.