Источник: Крушение Ту-154 могло произойти из-за сочетания двух факторов

Источник "Интерфакса" сообщил, что крушение самолета Минобороны Ту-154 могло произойти из-за сочетания человеческого фактора и технической неисправности, сообщают Рамблер/новости.

По словам источника агентства в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, данные «черного ящика» свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты.

Отмечается, что также есть все основания предполагать, что экипаж самолета не смог до конца оценить ситуацию и допустил ошибки.

Расшифровка бортовых самописцев продолжается.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял перелет с аэродрома Адлера, разбился утром 25 декабря. По последним данным, спасатели подняли 17 тел и 223 фрагмента тел погибших.

Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.