СК возбудил дело после смерти москвички от укола лидокаина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти жительницы Москвы от укола лидокаина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По версии следствия, утром 27 декабря 2016 года 36-летняя женщина обратилась за медицинской помощью в одну из коммерческих организаций, не имеющих лицензии на оказание неотложной врачебной медицинской помощи. Сотрудник, прибыв на вызов в квартиру дома по улице Кулакова города Москвы, произвёл женщине инъекцию препарата «Лидокаин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии потерпевшей стало плохо. Несмотря на оказанную помощь, через непродолжительное время она скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности».