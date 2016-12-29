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СМИ: мать Керри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери
Фото: © AP Photo/ Jordan Strauss
Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, ушла из жизни после экстренной госпитализации в США, сообщает в четверг издание TMZ со ссылкой на ее сына.
Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.
Ранее сообщалось, что 84-летняя Рейнольдс была госпитализирована. Позднее сын актрисы Тодд Фишер сообщил, что она скончалась в больнице в результате инсульта.
Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл "Поющие под дождём", где она исполнила одну из главных ролей.
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