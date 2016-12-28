Появилась новая версия крушения Ту-154

Во вторник, 27 декабря, был расшифрован параметрический самописец с самолета Минобороны Ту-154. По данным источника, который знаком с расследованием причин авиакатастрофы, развитие нештатной ситуации на борту могло начаться с не убравшихся по какой-то причине закрылков, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант».

Отмечается, что данный бортовой самописец фиксирует параметры полета и работу систем самолета.

По данным издания, неуборка закрылков не является «катастрофическим происшествием». Эксперты рассказали, что «возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета». Позже, «выигрывая за счет этого время», пилоты должны доложить диспетчеру о неисправности и вернуть машину на аэродром вылета. При этом возврат происходит на небольшой скорости, чтобы отклоненные плоскости не оторвало встречным потоком.

Но, предположительно, военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, могли слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на «закритические углы атаки», потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря. Общее число обнаруженных тел достигло 15. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира.