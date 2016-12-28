Найдены еще три тела пассажиров Ту-154

Члены поисково-спасательной группы нашли еще три тела пассажиров с самолета Минобороны Ту-154, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

По данным источника агентства в силовых структурах, общее число обнаруженных тел достигло 15. Также он рассказал, что на месте крушения воздушного судна найдены 223 фрагмента тел.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря.

Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.