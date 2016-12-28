Спасатели обнаружили еще три тела погибших при крушении Ту-154

Спасатели нашли на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море еще три тела погибших, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Общее число обнаруженных тел достигло 15", — сказал собеседник агентства. По его словам, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В числе основных версий трагедии рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.