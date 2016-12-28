Метанол стал причиной смерти 74 из 77 жертв отравления «Боярышником»
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Метанол стал причиной смерти 74 из 77 жертв отравления «Боярышником»

Метанол в «Боярышнике» стал причиной смерти 74 из 77 жертв
Фото:
Об этом заявила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.
«Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта», – цитирует ее «РИА Новости».
Сейчас в больницах области остаются 11 отравившихся.
Метиловый спирт содержался в косметическом средстве «Боярышник», который принимали почти все жертвы.
Следует заметить, что ни на вкус, ни на запах отличить питьевой этиловый от ядовитого метилового спирта невозможно.
Москва Происшествия
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