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Метанол стал причиной смерти 74 из 77 жертв отравления «Боярышником»
Об этом заявила представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.
«Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта», – цитирует ее «РИА Новости».
Сейчас в больницах области остаются 11 отравившихся.
Метиловый спирт содержался в косметическом средстве «Боярышник», который принимали почти все жертвы.
Следует заметить, что ни на вкус, ни на запах отличить питьевой этиловый от ядовитого метилового спирта невозможно.
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