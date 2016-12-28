Эксперты смоделировали падение Ту-154

Расшифрованные данные, полученные с бортового самописца упавшего Ту-154, помогли смоделировать картину авиакатастрофы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

На созданной модели видно, что хвостовая часть самолета резко пошла вниз во время набора высоты. Весь борт при этом накренился влево, после чего упал в море.

Ранее специалистам удалось расшифровать запись с одного из бортовых самописцев лайнера. Последние слова в кабине пилотов: «Закрылки, с*ка! Командир, падаем!».

Одной из вероятных версий трагедии считается некорректная работа закрылков. По данным источника в оперативном штабе на месте катастрофы, в результате того, что не вышли закрылки, была потеряна подъемная сила, из-за нехватки скорости самолет не смог набрать высоту и упал.

Ту-154 направлялся в Латакию. Погибли 92 человека. Из них 84 пассажира и восемь членов экипажа.