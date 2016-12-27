Найдено большое скопление обломков Ту-154 и фрагментов тел

Крупное скопление обломков самолета Ту-154 было обнаружено на месте авиакатастрофы в Черном море. Также специалисты нашли фрагменты тел жертв трагедии. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Обнаружено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел на участке шириной от 2,5 до 5 метров и протяженностью 200 метров», — заявил источник агентства в силовых структурах.

Как говорится в публикации, обломки были обнаружены на расстоянии 4,5 километров от берега на глубине примерно 20 метров. Собеседник агентства уточнил, что размер одного из обломков – примерно 2 на 3 метра, второго – более 60 метров в длину, а третий – около 5 метров в длину.

Ранее появилась информация, что участники поисково-спасательной операции обнаружили все три черных ящика Ту-154. Также удалось расшифровать последние слова экипажа перед тем, как самолет рухнул в море. Как говорилось в сообщениях СМИ, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».